Makellos: Davis-Cup-Held Neumayer bleibt in Mauthausen ohne Satzverlust

Ende März gewann Lukas Neumayer im italienischen Barletta sein erstes Challenger-Turnier, nun fehlen in Mauthausen nur noch zwei Siege auf den ersten Heim-Titel.

Der Salzburger blieb auch im Viertelfinale ohne Satzverlust und schlug den Serben Laslo Djere, der bereits die Nummer 27 der Welt war, mit 7:6 (4) und 6.3. "Es könnte noch besser sein, aber ich habe bis zum Ende gefightet. Jetzt hoffe ich, dass ich auch im Halbfinale meine Leistung abrufen kann."