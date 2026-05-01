Tennis

Makellos: Davis-Cup-Held Neumayer bleibt in Mauthausen ohne Satzverlust

Lukas Neumayer schlug den Serben Djere und steht ohne Satzverlust im Halbfinale des Mauthausen-Challengers.
Harald Ottawa
01.05.2026, 16:07

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Stark in Form: Lukas Neumayer

Ende März gewann Lukas Neumayer im italienischen Barletta sein erstes  Challenger-Turnier, nun fehlen in Mauthausen  nur noch zwei Siege auf den ersten Heim-Titel. 

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Der Salzburger blieb auch im Viertelfinale ohne Satzverlust und schlug den Serben Laslo Djere, der bereits die Nummer 27 der Welt war, mit 7:6 (4) und 6.3. "Es könnte noch besser sein, aber ich habe bis zum Ende gefightet. Jetzt hoffe ich, dass ich auch im Halbfinale meine Leistung abrufen kann."

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Halbfinalgegner ist am Samstag entweder der Russe Roman Safiullin oder der Spanier David Jorda Sanchis. Neumayer könnte damit in sein drittes Österreich-Finale einziehen.   Im  „KURIER Austria Davis Cup Team“ hat er bereits vollends überzeugt, war mitverantwortlich für den Finaleinzug 2025. 

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