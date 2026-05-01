Makellos: Davis-Cup-Held Neumayer bleibt in Mauthausen ohne Satzverlust
Ende März gewann Lukas Neumayer im italienischen Barletta sein erstes Challenger-Turnier, nun fehlen in Mauthausen nur noch zwei Siege auf den ersten Heim-Titel.
Der Salzburger blieb auch im Viertelfinale ohne Satzverlust und schlug den Serben Laslo Djere, der bereits die Nummer 27 der Welt war, mit 7:6 (4) und 6.3. "Es könnte noch besser sein, aber ich habe bis zum Ende gefightet. Jetzt hoffe ich, dass ich auch im Halbfinale meine Leistung abrufen kann."
Halbfinalgegner ist am Samstag entweder der Russe Roman Safiullin oder der Spanier David Jorda Sanchis. Neumayer könnte damit in sein drittes Österreich-Finale einziehen. Im „KURIER Austria Davis Cup Team“ hat er bereits vollends überzeugt, war mitverantwortlich für den Finaleinzug 2025.
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