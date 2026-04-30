Lokalaugenschein in Mauthausen: Die ideale Bühne für österreichische Spieler

Eine sehr private, aber feine Atmosphäre begleitete das KURIER-Team beim Lokalaugenschein beim Challenger in Mauthausen. Mittlerweile sind die "Danube Upper Austria Open" neben Tulln das einzige Challenger heuer, nachdem in Salzburg 2024 das bisher letzte Mal serviert wurde und heuer auch Bad Waltersdorf aufgrund fehlender Sponsoren zumindest pausiert.

Florian Leitgeb ist bei beiden noch vorhandenen Challenger-Turnieren als Veranstalter federführend. "Das ist eine schöne Bühne für österreichische Spieler, die sich hier präsentieren können. Wir haben im Hauptbewerb viele dabei, allein in der Quali starteten acht Österreicher." Positiv: Die NÖ Open in Tulln, mit der die Challenger-Serie 2021 nach Österreich zurückkehrte, sind für heuer gesichert.