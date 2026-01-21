Tennis

Änderung für Japan: Kapitän Melzer verzichtet auf Österreichs Nummer 1

Wieder im Team: Lukas Neumayer
Kapitän Jürgen Melzer nominierte Lukas Neumayer für das KURIER Austria Davis Cup Team. Der formschwache Filip Misolic darf nicht mit nach Tokio.
Von Harald Ottawa
21.01.26, 16:03

Die Entscheidung ist gefallen, wer in der ersten Qualifikationsrunde zu den Davis Cup Final 8 zwischen Japan und Österreich das KURIER Austria Davis Cup Team bilden wird. Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat sich – entgegen der vorläufigen Nominierung vom 5. Jänner – dazu entschlossen, statt Österreichs Nummer eins Filip Misolic (ATP 84) doch Lukas Neumayer (ATP 226) in den fünfköpfigen Kader der heimischen Herrennationalmannschaft aufzunehmen.

Erster Kader für Japan steht: Comeback von Sebastian Ofner

Der Salzburger wird Rot-weiß-rot somit beim Länderkampf am 6./7. Februar im Ariake Colosseum in Tokio gemeinsam mit Sebastian Ofner (ATP 131), Jurij Rodionov (ATP 167) und den beiden Doppelspezialisten (ATP-Doppel 23) und Alexander Erler (ATP-Doppel 39) vertreten. 

„Der Davis Cup findet nun mal auf Hartplatz in der Halle statt, und das ist definitiv der schwächste Belag von Filip. Im Moment läuft er leider – schon längere Zeit eigentlich – seiner Form ein bisschen hinterher“, so Melzer zweieinhalb Wochen vorm Showdown in Japan zu seiner Nominierung und den Chancen.

