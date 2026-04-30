Potapowa scheiterte im Madrid-Halbfinale an der Ukrainerin Kostyuk

Österreichs Nummer eins bei den Frauen, Anastasia Potapowa, zeigte auch im Halbfinale des WTA-1000-Turniers in Madrid phasenweise sensationelles Tennis. Dennoch musste sich die Neo-Österreicherin am Donnerstag Abend der Ukrainerin Marta Kotsyuk mit 2:6, 6:1, 1:6 geschlagen geben. Kotsyuk agierte besonders in der Defensive überragend und war insgesamt die stabilere Spielerin in diesem Duell.

Potapowa ist die erste Österreicherin, die bei einem Turnier dieser Kategorie in ein Halbfinale vordringen konnte. In der Weltrangliste wird die 25-Jährige am Montag in die Top-40 vordringen.