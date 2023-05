Holger Rune hatte auch in Madrid den Unmut der Fans auf sich gezogen. Der 20-Jährige hatte in seinem Zweitrunden-Duell mit dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina für Empörung gesorgt, weil er bei einer Linienentscheidung des Schiedsrichters die Markierung im Sand wegwischte. Nicht das erste unsportliche Verhalten des Dänen. Nun äußerte sich auch Legende John McEnroe, der ja in seiner aktiven Zeit ebenso eher weniger ein Anwärter auf den Fair-Play-Preis war, zum Jungstar.