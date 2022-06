Tennis in Wimbledon: Eine ganz spezielle Wiesenschaft

3 Spieler mit namentlicher Tennis-Affinität schlagen in London auf. Dem Kanadier Denis Shapovalov darf am meisten zugetraut werden, mit von der Wiesenpartie sind auch der US-Mann Denis Kudla und der Günter-Bresnik-Schützling Dennis Novak, der einzige ÖTV-Starter in den Einzel-Hauptbewerben. Mit US-Mann Tennys Sandgren, der Dominic Thiem schon in Melbourne geschlagen hat, fehlt aber ein „Tennys-Spieler“.

4 Teilnahmen verzeichnete Österreichs Idol Thomas Muster in Wimbledon. Und der heute 54-Jährige ist die einzige Nummer eins der Welt (1996), die in Wimbledon kein Match gewinnen konnte. 1994 gelangen Muster gegen den Deutschen Alexander Mronz (muss man nicht kennen; Anm.) zumindest zwei Satzgewinne.

5 Grand-Slam-Sieger sind dieses Mal nur bei den Herren am Start: Rafael Nadal (22), Novak Djokovic (20), Andy Murray (3), Stan Wawrinka (3) und Marin Cilic (1). Roger Federer (20) ist noch verletzt, mit einem Comeback ist frühestens im September beim Laver Cup (heuer in London) zu rechnen. Österreichs Ass Dominic Thiem (1) legte harte Trainingswochen ein, Daniil Medwedew (1) darf als Russe (wie auch Belarussen) nicht an den Start gehen.