Rot-weiß-rote Auftritte auf dem Centre Court: „Das waren Gänsehautmomente“

Dreimal wurde Tamira Paszek die Ehre zuteil, auf dem Centre Court von Wimbledon aufschlagen zu dürfen. Vor allem die beiden (verlorenen) Viertelfinalpartien gegen die Belarussin Viktoria Asarenka 2011 und 2012 blieben in Erinnerung. „Neben meinem Heimspiel in Dornbirn im Fed-Cup waren das die Gänsehaut-Momente in meiner Karriere“, sagt die 31-Jährige. „Vor allem, als das Dach geschlossen war, bekam man das Feeling mit“, sagt Paszek. Und das, obwohl das britische Publikum zurückhaltender als bei den anderen drei Major-Turnieren ist. „Aber Wimbledon ist auch so vom Flair her etwas ganz Spezielles.“

Auch einen ihrer größten Erfolge feierte die Vorarlbergerin auf dem Centre Court. 2012 schlug sie auf dem Weg ins Viertelfinale in der ersten Runde die dänische Weltklassespielerin Caroline Wozniacki. „Das war schon ein Wahnsinn in der ersten Runde. Die Erwartungshaltung war von beiden Spielerinnen groß. Auch bei mir, weil ich zuvor das Turnier in Eastbourne gewonnen habe.“

Natürlich ist es Paszeks Traum, noch einmal in Wimbledon aufschlagen zu dürfen. „Das Spiel auf Rasen ist meines, es liegt mir am besten. Es ist ein großes Ziel, dort noch einmal zu spielen“, sagt Tamira Paszek, die ab Montag zwei ITF-Turniere in Tunesien bestreiten wird. Der Weg nach Wimbledon ist also nicht weit.