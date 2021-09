Tennis: Erstes Viertelfinale für Andy Murray seit zwei Jahren

Bei Grand Slams hat Murray zuletzt die dritte Runde von Wimbledon erreicht, bei den US Open musste er sich dem Griechen Stefanos Tsitsipas in Runde eins erst im fünften Satz geschlagen geben. „Ich habe zuletzt viele Turniere gespielt, mein Körper fühlt sich gut an, und ich baue mit jedem Match mehr Vertrauen in mein Spiel auf“, sagte der dreifache Gewinner von Grand-Slam-Turnieren. „Ich beginne, die Bälle so zu schlagen, wie ich sie haben will. Das ist großartig.“

Unter Murrays 46 Turniersiegen sind zwei in Wien errungene, nämlich 2014 und 2016. Möglich, dass der Weltranglisten-113. auch diesmal Ende Oktober in Wien aufschlagen wird, Details über das Teilnehmerfeld des Erste Bank Open sind für kommenden Dienstag angekündigt.