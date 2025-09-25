Erste Bank Open: Trio um Tsitsipas komplettiert Weltklassefeld
Mit Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov und Frances Tiafoe haben kurz vor Nennschluss drei weitere Hochkaräter ihre Teilnahme an den Erste Bank Open (18. bis 26. Oktober) bestätigt. Damit wächst das bereits hochkarätige Starterfeld des mit 2,736 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turniers um drei Publikumslieblinge.
Angeführt wird das Feld von Titelverteidiger und Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner. Insgesamt schlagen neun Spieler aus den Top-18 in Wien auf – darunter Alexander Zverev (ATP-3), Alex de Minaur (8), Lorenzo Musetti (9) und Vorjahresfinalist Karen Khachanov (10). Ergänzt wird die Weltelite durch Andrej Rublew (14), Tommy Paul (15), Alexander Bublik (16) und Daniil Medvedev (18).
Die hohe Dichte im Teilnehmerfeld zeigt sich auch am „Cut Off“: Nur Spieler bis Rang 37 der Weltrangliste hatten fix einen Startplatz im Hauptbewerb. Mit Wildcards vertreten sind Österreichs Topspieler Filip Misolic und Sebastian Ofner.
„Wenn nicht einmal mehr eine Weltranglisten-Position in den Top-20 reicht, um unter den acht Gesetzten zu sein, dann sagt das sehr viel über die Qualität des Feldes aus“, betonte Turnierdirektor Herwig Straka.
