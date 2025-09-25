Erste Bank Open: Trio um Tsitsipas komplettiert Weltklassefeld

Mit Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov und Frances Tiafoe haben kurz vor Nennschluss drei weitere Hochkaräter ihre Teilnahme an den Erste Bank Open (18. bis 26. Oktober) bestätigt. Damit wächst das bereits hochkarätige Starterfeld des mit 2,736 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turniers um drei Publikumslieblinge.

Angeführt wird das Feld von Titelverteidiger und Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner. Insgesamt schlagen neun Spieler aus den Top-18 in Wien auf – darunter Alexander Zverev (ATP-3), Alex de Minaur (8), Lorenzo Musetti (9) und Vorjahresfinalist Karen Khachanov (10). Ergänzt wird die Weltelite durch Andrej Rublew (14), Tommy Paul (15), Alexander Bublik (16) und Daniil Medvedev (18).