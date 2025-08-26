Weltklassetennis in Wien: De Minaur ist der vierte Top-10-Spieler
Auch wenn gerade die US Open derzeit für Schlagzeilen sorgen, dürfen sich die Tennisfans in Österreich schon jetzt auf die Erste Bank Open (18.-26. Oktober) freuen.
Denn für das Turnier in der Wiener Stadthalle haben sich wieder eine Menge an Stars angesagt. Zuletzt haben der Weltranglistenachte Alex de Minaur (AUS), Tommy Paul und Frances Tiafoe (beide USA) ihr Kommen zugesagt.
Nachdem bereits Alexander Zverev (GER/ATP3), Titelverteidiger Jack Draper (GBR/5), Lorenzo Musetti (ITA/10), Daniil Medwedew (13) und Andrej Rublew (15) ihre Teilnahme bestätigt haben, wird das mit mit 2.736.875 Euro dotierte ATP-500-Turnier Wien ein echtes Spektakel werden.
„Mit Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe erhält das exzellente Teilnehmerfeld weiteren Zuwachs durch drei Topstars, die mit ihrer attraktiven Spielweise und aufgrund ihrer Nähe zu den Tennisfans weltweit für Begeisterung sorgen. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses Trio in diesem Jahr in Wien spielen wird. Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe sind eine große Bereicherung für die Erste Bank Open“, betont Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung.
Kommentare