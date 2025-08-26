Weltklassetennis in Wien: De Minaur ist der vierte Top-10-Spieler

Auch wenn gerade die US Open derzeit für Schlagzeilen sorgen, dürfen sich die Tennisfans in Österreich schon jetzt auf die Erste Bank Open (18.-26. Oktober) freuen.

Denn für das Turnier in der Wiener Stadthalle haben sich wieder eine Menge an Stars angesagt. Zuletzt haben der Weltranglistenachte Alex de Minaur (AUS), Tommy Paul und Frances Tiafoe (beide USA) ihr Kommen zugesagt.