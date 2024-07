Tennis-Star Dominic Thiem: "Das war nicht die glücklichste Beziehung"

Dominic Thiem steigt am Montag (nicht vor 15.00 Uhr) in Gstaad gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas in eines seiner letzten Turniere ein. Der Niederösterreicher, der im Oktober in Wien seine Tennis-Karriere beendet, stellte sich am Sonntag in dem idyllischen Schweizer Bergdorf der Presse. Für das Turnier hat er "keine konkreten Ziele". In der Woche nach Gstaad spielt der Ex-US-Open-Sieger beim Heimturnier in Kitzbühel sein letztes Event auf Sand.