Auf der Abschluss-Tour: Thiem spielt sich in Gstaad für Kitzbühel ein

Es ist einer der letzten Einsätze im spärlichen Rest-Programm von Dominic Thiem zum Ausklang seiner großen Karriere . Der 30-jährige Ex-US-Open-Sieger, der nach dem Wiener Stadthallenturnier im Oktober seinen Schläger an den Nagel hängt, spielt kommende Woche beim ATP-250-Turnier in Gstaad .

Der im Ranking auf Platz 134 abgerutschte Niederösterreicher benötigte dank zahlreicher Absagen keine Wildcard. Er trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, bereitet sich beim ATP500-Turnier in Hamburg auf sein Heimspiel in Tirol vor, bei dem Alexander Antonitsch seit 2011 Turnierdirektor ist. Der 28-jährige Steirer ist in der Hansestadt ebenfalls gegen einen Qualifikanten ausgelost worden. Ofner ist in Hamburg erstmals im Hauptbewerb dabei, 2019 scheiterte er in der ersten Quali-Runde.