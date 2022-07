Tennis-Ass Casper Ruud siegt in Gstaad und sagt für Kitzbühel ab

Casper Ruud hat am Sonntag seinen Titel beim ATP-250-Turnier in Gstaad erfolgreich verteidigt und dann fast postwendend sein Antreten als Nummer und Titelverteidiger für Kitzbühel abgesagt. Schon länger anhaltende Schulterprobleme würden den Norweger auf Anraten der Ärzte zur Absage zwingen. Laut Informationen von Vater und Coach Christian Ruud an Turnierdirektor Alexander Antonitsch hätte der Titelverteidiger unbedingt in der Gamsstadt aufschlagen wollen.

„Es tut uns unglaublich leid. Casper hätte seinen Titel gern verteidigt. Er hat in dieser Woche zu viele Schmerzmittel einnehmen müssen. Ohne Pause würden sich die Schulterprobleme verschlimmern“, teilte Vater Ruud den Turnier-Organisatoren mit. „Casper hofft sehr, dass er bald in Kitzbühel zurück sein kann. Wir lieben Kitzbühel, das tut auch uns weh.“