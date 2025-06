Alcaraz und Bublik kommen als Turniersieger nach Wimbledon

Titelverteidiger Carlos Alcaraz wird mit viel Selbstvertrauen in den All England Lawn Tennis and Croquet Club nach Wimbledon kommen, wo nächste Woche das Grand-Slam-Turnier auf Rasen beginnt.

Der Spanier gewann das Turnier im Queen's Club in London mit einem 7:5, 6:7 (5) und 6:2 im Finale gegen den Tschechen Jiri Lehecka. Für Alcaraz war es bereits der 21. Turniersieg und der vierte auf Rasen. „Es war eine großartige Woche. Zum zweiten Mal hier zu gewinnen, ist sehr speziell für mich“, sagte der 22-Jährige. Von den jüngsten 28 Partien gewann Alcaraz 27.

Der Fingerzeig

In Halle hat der Kasache Alexander Bublik einmal mehr seine geniale Technik gezeigt. Der oft als schlampiges Genie bezeichnete 28-Jährige gewann das Endspiel gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:3, 7:6 (4). Spielt Bublik weiter so konzentriert, dann wird er auch kommende Woche in Wimbledon ein Wort um den Turniersieg mitreden können. Das erwartet auch der unterlegene Medwedew in seiner Ansprache nach dem Finale: „Ich hoffe, dass du in Wimbledon in der Turnierrasterhälfte von Alcaraz und Sinner bist, damit du sie in dieser Form gleich ausschalten kannst.“