So kann Zverev die Nummer eins der Welt werden

F├╝r Alexander Zverev geht es am Freitag im Semifinal-Schlager gegen Rafael Nadal (14.45, Eurosport, Servus TV) nicht nur um den zweiten Einzug in ein Major-Finale nach den US Open 2020 (Niederlage gegen Dominic Thiem), sondern um den ersten Schritt zu zwei gro├čen Tr├Ąumen. Gewinnt Deutschlands Superstar, greift er am Sonntag im Endspiel gegen Casper Ruud oder Marin Cilic (im Anschluss an Zverevs Match) nicht nur nach seinem ersten Grand-Slam-Titel, sondern wird am Montag erstmals die Nummer eins der Tennis-Welt sein. Als erster Deutscher seit Boris Becker 1991.

Rechenspiele

Der Olympiasieger hat sich schon jetzt zumindest auf Platz 2 hinter Novak Djokovic (35/Serbien) verbessert, der seinerseits selbst aber eine Woche sp├Ąter auch wertvolle Punkte verliert. Gewinnt Zverev nicht in Paris, ist der Russe Daniil Medwedew wieder die Nummer eins.