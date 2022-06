Tennis-Star Nadal vor Karriere-Aus? "Weiß nicht, was danach passiert"

Nadals voller Fokus liegt nun auf dem Halbfinale gegen Alexander Zverev am Freitag und einem eventuellen Endspiel am Sonntag. Danach müsse man sehen, wie es weitergeht. „Ich habe, was ich habe in meinem Fuß. Wenn wir also nicht in der Lage sind, eine Verbesserung oder eine kleine Lösung dafür zu finden, dann wird es superschwer für mich“, sagte Nadal. „Natürlich werde ich weiter kämpfen, eine Lösung dafür zu finden, aber bislang haben wir keine gefunden.“