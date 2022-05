Nadal gewinnt Viertelfinal-Schlager gegen Djokovic

Zwei Deb├╝tantinnen

Bei den Frauen hatte am Nachmittag die Italienerin Martina Trevisan erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Die ungesetzte 28-J├Ąhrige besiegte die Kanadierin Leylah Fernandez 6:2,6:7(3),6:3 und trifft in der Vorschlussrunde auf die zehn Jahre j├╝ngere Cori Gauff, die ebenfalls ihr Halbfinaldeb├╝t bei einem Major gibt. Die auf Position 18 eingestufte US-Amerikanerin bezwang ihre Landsfrau Sloane Stephens 7:5,6:2.

Trevisan vergab gegen die als Nummer 17 gesetzte Fernandez, die mit Fu├čproblemen zu k├Ąmpfen hatte, im zweiten Satz beim Stand von 5:4 einen Matchball und gab den Durchgang noch im Tiebreak an die US-Open-Finalistin von 2021 ab. Die Nummer 59 der Welt lie├č sich davon allerdings nicht beirren und st├╝rmte im Entscheidungssatz zu einer 4:0-F├╝hrung und verwandelte schlie├člich nach 2:21 Stunden ihren zweiten Matchball. Trevisan hatte schon vor zwei Jahren in Paris das Viertelfinale erreicht, damals aber gegen die sp├Ątere Siegerin Iga Swiatek verloren. Zu diesem Duell kann es nun fr├╝hestens im Finale kommen.

Teilweise hochklassige und lange Ballwechsel zeigten Gauff und Stephens im Anschluss an den Trevisan-Erfolg, meist hatte aber der Teenager gegen die 29-j├Ąhrige Stephens, die 2018 im Paris-Finale stand, das bessere Ende f├╝r sich. Nach genau 90 Minuten nutzte Gauff ihren zweiten Matchball zum Einzug in die Runde der letzten vier. Die 18-J├Ąhrige stand in Roland Garros bereits im Vorjahr im Viertelfinale, nun ist sie einen Schritt weiter und darf sich ├╝ber den vorl├Ąufigen H├Âhepunkt ihrer Karriere freuen.