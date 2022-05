Zverev stoppt Alcaraz in Paris und steht im Halbfinale

Alexander Zverev hat am Dienstag im ersten Viertelfinalspiel der M├Ąnner bei den French-Open Co-Favorit Carlos Alcaraz in vier S├Ątzen bezwungen. Der als Nummer drei gesetzte Deutsche besiegte den in diesem Jahr schon vierfachen Turniersieger aus Spanien nach 3:18 hochklassigen Stunden mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7) und steht zum zweiten Mal in Folge in Paris bzw. zum f├╝nften Mal in seiner Karriere in einem Major-Halbfinale. Zverev hat noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen.