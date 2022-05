Paris sensationell: Nach Tsitsipas schied auch Medwedew aus

Die French Open hatten am Montag gleich zwei große Überraschungen zu bieten. Vorjahresfinalist und Mitfavorit Stefanos Tsitsipas verlor sein Achtelfinal-Match gegen den erst 19-jährigen Dänen Holger Noedskov Rune in vier Sätzen 5:7, 6:3, 3:6, 4:6. Im Viertelfinale trifft der 19-jährige Rune, der vor kurzem in München seinen ersten ATP-Titel geholt hat, auf den Norweger Casper Ruud, der ebenfalls zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top-8 eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der 23-Jährige gewann gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. „Ich fühle mich unglaublich, ich war am Ende so nervös“, gestand Rune, der seine ersten French Open spielt. „Es ist so großartig, immer noch hier zu sein“, freute sich der Rechtshänder mit beidhändiger Rückhand.

Erster Sieg über Medwedew

In der Abendsession traf Daniil Medwedew auf Marin Cilic. Die Nr. 2 aus Russland enttäuschte von Anfang bis zum Ende und verlor gegen den 33-jährigen Kroaten glatt mit 2:6, 3:6, 2:6 in nur 105 Minuten. Cilic feierte im vierten Duell mit dem 26-jährigen, aktuellen US-Open-Sieger den ersten Sieg. Dabei war Medwedew in den ersten drei Runden ohne Satzverlust geblieben.