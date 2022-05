Traumduell: Nadal erkämpft sich Paris-Hit gegen Djokovic

Die French Open in Paris haben ihren Viertelfinal-Schlager, allerdings erst nach einigem Zittern für Veranstalter und Fans: Nach einem glatten Sieg von Novak Djokovic über Diego Schwartzman, kämpfte sich am Sonntag ein unwiderstehlicher Rafael Nadal in fünf Sätzen über Felix Auger-Aliassime ebenfalls ins Viertelfinale. Nadal rang den 21-jährigen Kanadier nach einem 4:20-Stunden-Thriller mit 3:6,6:3,6:2,3:6,6:3 nieder. Nun kommt es am Dienstag zum Kampf zweier Tennis-Giganten.

"Er ist ein großartiger Spieler, mit sehr viel Power und noch sehr jung. Er war heute ein sehr schwerer Gegner für mich", sagte Nadal noch auf dem voll gefüllten Center Court Philippe Chatrier, der im Anschluss für die Night Session geräumt werden musste, über Auger-Aliassime.

Und es könnte am Dienstag wieder eine Abendsession werden, wenn zwei der drei noch aktiven Tennis-Legenden der Männer aufeinandertreffen. Nadal gegen Djokovic, Auflage 59 - Djokovic führt mit 30:28-Siegen. "Wir kennen uns sehr gut, er kommt als Rom-Sieger hierher. Das Einzige, was ich euch garantieren kann, dass ich bis zum Ende kämpfen werde", versprach Nadal schon auf dem Platz. "Es ist für mich immer unglaublich, hier bei dieser Atmosphäre spielen zu dürfen", bedankte sich der 13-fache Roland-Garros-Champion, dem nun noch drei Siege zum 22. Major-Triumph fehlen. Doch seine Tableau-Hälfte ist extrem stark.