52.000 Euro an Preisgeld bei Tennis-Event

Doch nicht nur Männer gehen an den Start, die Damen sind durch Österreichs Ranglistenerste Julia Grabher stark vertreten. Rund um das Turnier wird es ein vielfältiges Rahmenprogramm geben. Für alle Spielerinnen und Spieler wird es am Mittwochabend eine „Playersparty“ in der Ritterburg Lockenhaus geben. Am „Superfriday“ wartet hingegen das traditionelle Charity-Hobbyturnier. Der Abend wird mit Galadinner und einem Pokerturnier abgeschlossen.

Während der gesamten Veranstaltung steht das Haus allen Gästen zur Besichtigung offen, für Schulen gibt es ein exklusives Exkursionsprogramm.