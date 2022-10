Shapovalov revanchiert sich und zeigt Rodionov die Grenzen auf

Was ihm im Vergleich zu einem Cerundolo noch fehlt? „Er ist in jedem Segment noch ein bisserl besser“, sagt Misolic, der seine Saison beendet. „Es war ein anstrengendes Jahr und ich brauche ein bisschen Pause.“

Misolic wird jetzt in Zagreb und in der Südstadt bei Jürgen Melzer ein Aufbauprogramm machen, um sein Ziel für 2023 umzusetzen. „Ich möchte auf jeden Fall in die Top 100.“