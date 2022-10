Tennis-Ass Thiem vor Wien-Auftakt: "Ich hatte starke Selbstzweifel"

Am Dienstag darf Jurij Rodionov gegen Denis Shapovalov beweisen, dass der Sieg gegen den Kanadier keine Eintagsfliege war. Die Hoffnung auf einen neuerlichen Sieg lebt, weil Shapovalov damals als Zwölfter sogar sieben Plätze vor seinem heutigen Ranking stationiert ist.

Ein harte Aufgabe wartet am Mittwoch auf Dennis Novak, der in Wien schon zweimal im Achtelfinale stand. Der 29-Jährige trifft mit Stefanos Tsitsipas auf die Nummer zwei des Turniers. Der Grieche war auch in den vergangenen zwei Jahren da, scheiterte aber jeweils schon im Achtelfinale. "In der Stadthalle fühle ich mich immer wohl", sagt Novak. Der als Nummer 8 gesetzte Italiener Matteo Berrettini musste indes kurzfristig absagen. Grund ist eine in Neapel erlittene Fußverletzung, zum Finale konnte Berrettini aber noch antreten. Für ihn rückt der Deutsche Oscar Otte nach.