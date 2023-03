Sensationell: Ein Inder schrieb Tennis-Geschichte

Am 4. März wurde Rohan Bopanna 43 Jahre alt. Während seine langjährigen Weggefährten in diesem Alter längst in Tennis-Pension sind, spielt der Inder noch immer auf der Profi-Tour - Und wie er spielt. Gemeinsam mit dem Australier Matthiew Ebden holte sich Bopanna den Titel beim ATP-Masters-1.000er in Indian Wells.

Im Finale wurde die topgesetzte niederländisch-britische Paarung Wesley Koolhof und Neal Skupski mit 6:3, 2:6 und 10:8 niedergekämpft. Für Bopanna war es bereits der 22. Doppel-Titel, mit dem er Geschichte schrieb: Er kürte sich damit zum ältesten ATP-Masters-1.000-Trophäengewinner.