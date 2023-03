Zwei Österreicher mussten diese Erfahrung in Kalifornien in über sich ergehen lassen. Lucas Miedler und Alex Erler stehen im Doppelranking beide in den Top 50. Das Combined Ranking der beiden Davis-Cup-Spieler reichte aber nicht aus, um einen Startplatz im Hauptbewerb zu ergattern. Da hilft selbst ein Platz 14 im Double-Race nichts (Teamwertung). Also schnappte sich Miedler mit dem Briten Cameron Norrie die Nummer 12 der Einzelweltrangliste und durfte starten. Seine Hoffnung: Punkte zu ergattern, um dann in Miami mit Erler starten zu können.

Nach einem Sieg in der 1. Runde war es aber vorbei. Norrie war nach einer Dreisatz-Schlacht gegen den Japaner Taro Daniel müde und trat im Achtelfinale zum Doppel gegen die Kanadier Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov gar nicht erst an – auch für den Tullner Miedler war damit das Turnier gelaufen.