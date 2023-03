Österreichs Tennis-Doppel gewinnt ersten Titel im Ausland

"Für immer im Herzen"

"Es fühlt sich großartig an", sagte der 26-jährige Miedler. "Nachdem wir die beiden Titel in Österreich gewonnen haben, war das unser nächstes Ziel, dass wir einen irgendwo anders holen. Mexiko wird für immer in unseren Herzen sein." In Finali sind die beiden weiterhin ungeschlagen. Die Match-Bilanz in diesem Jahr steht bei neun Siegen und sechs Niederlagen.