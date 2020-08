Das beste Tennis-Doppel aller Zeiten: Die Zwillinge treten ab

Bob und Mike Bryan gewannen in ihrer Karriere alle wichtigen Titel: Die vier Grand-Slam-Turniere, alle neun Masters-1000-Turniere, die ATP Finals (4 Mal), 2012 in London Olympiagold und 2007 mit den USA den Davis Cup. Ab 2003 standen die beiden während 438 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Die 119 gemeinsamen Turniersiege bedeuten im Doppel ebenso Rekord wie die 16 Grand-Slam- und 39 Masters-1000-Titel.