Australian Open: Kasachin legte sich mit den türkischen Fans an

Im Clinch mit den Fans: Yulia Putintseva
Yulia Putintseva zog bei den Australian Open ins Achtelfinale ein. Die Kasachin kämpfte aber nicht nur mit der türkischen Gegnerin Zeynep Sönmez.
Von Harald Ottawa
23.01.26, 10:58

In Melbourne endete die Reise von Zeynep Sönmez, die als erste Türkin überhaupt die dritte Runde der Australian Open erreicht hatte. Die 23-Jährige verlor nach großem Kampf gegen die Kasachin Yulia Putintseva mit 3:6, 7:6 (3) und 3:6 - trotz der lautstarken Unterstützung der türkischen Fans in der Arena.

Während Sönmez bei ihrem Abgang von den Fans bejubelt wurde, provozierte Putintseva im Anschluss mit einem Tanz die türkischen Fans. Zudem machte sie immer wieder Gesten in Richtung der Zuschauerränge. "Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Das ist gut, denn ich liebe diese Art von Herausforderung", sagte sie unter Pfiffen und gnadenlosen Buhrufen. 

