Starkes Match, aber Neo-Österreicherin Potapova in Melbourne raus

Anastasia Potapova vergab beim Stand von 6:7,6:7 vier Satzbälle. Das Match ging letztlich an die Topfavoritin Aryna Sabalenka.
23.01.26, 06:37

Zusammenfassung

  • Anastasia Potapova scheidet nach starkem Match gegen Aryna Sabalenka bei den Australian Open aus.
  • Die Neo-Österreicherin vergab im zweiten Satz vier Satzbälle und verlor mit 6:7, 6:7.
  • Damit ist Österreich im Einzelbewerb der Australian Open nicht mehr vertreten.

Österreich ist bei den Australian Open in Melbourne im Einzel nicht mehr vertreten. Die seit Jahresbeginn für Rot-weiß-rot spielende Anastasia Potapova verlor am Freitag gegen die Topfavoritin Aryna Sabalenka aus Belarus nach einer starken Leistung in Runde drei nach 2:02 Stunden mit 6:7(4),6:7(7). 

Die gebürtige Russin hatte dabei im zweiten Durchgang sogar vier Möglichkeiten zum Satzgleichstand, die Sabalenka aber abwehrte. Die 24-Jährige verzichtete danach auf das Doppel.

Agenturen, sif  | 

