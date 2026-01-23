Starkes Match, aber Neo-Österreicherin Potapova in Melbourne raus
Anastasia Potapova vergab beim Stand von 6:7,6:7 vier Satzbälle. Das Match ging letztlich an die Topfavoritin Aryna Sabalenka.
Zusammenfassung
- Anastasia Potapova scheidet nach starkem Match gegen Aryna Sabalenka bei den Australian Open aus.
- Die Neo-Österreicherin vergab im zweiten Satz vier Satzbälle und verlor mit 6:7, 6:7.
- Damit ist Österreich im Einzelbewerb der Australian Open nicht mehr vertreten.
Österreich ist bei den Australian Open in Melbourne im Einzel nicht mehr vertreten. Die seit Jahresbeginn für Rot-weiß-rot spielende Anastasia Potapova verlor am Freitag gegen die Topfavoritin Aryna Sabalenka aus Belarus nach einer starken Leistung in Runde drei nach 2:02 Stunden mit 6:7(4),6:7(7).
Die gebürtige Russin hatte dabei im zweiten Durchgang sogar vier Möglichkeiten zum Satzgleichstand, die Sabalenka aber abwehrte. Die 24-Jährige verzichtete danach auf das Doppel.
