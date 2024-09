Dämpfer nach Karriere-Highlight: Aus für Tennis-Ass Langmann in Paris

Die Euphorie und der Jubel waren groß, als Nico Langmann am Freitag auf einem Sidecourt in Roland Garros den "größten Tag" seiner Karriere feierte und erstmals bei den Paralympics im Einzel den Einzug in die zweite Runde schaffte.

Langmann präsentierte sich motiviert, machte aber vor allem in der Anfangsphase der Partie zu viele Fehler. Gerade beim Aufschlag. Dennoch blieb das Spiel lange ausgeglichen, die erneut dutzenden Fans des Wieners feuerten ihn auch lautstark an.

Satz zwei entglitt dem Österreicher dann ab dem Stand von 1:2 und 30:0 etwas, Scheffers beendete nach 1:14 Stunde das Spiel und gewann den zweiten Durchgang klar mit 6:1. Am meisten wurmte ihn danach die "Chancenverwertung. Ich glaube, dass ich mit einer soliden Leistung, die ich heute schon gezeigt habe, recht knapp dran war und hätte ich in gewissen Momenten ein Quäntchen mehr Glück gehabt, wäre es, glaube ich, nochmal spannender geworden."

Trotz allem bilanziert Langmann positiv: "Das werde ich bis zum Ende meiner Karriere, bis zum Ende meines Lebens mitnehmen. Und das kann mir jetzt niemand mehr nehmen." Ebenso wie die tolle Unterstützung seiner Fans. "Das fühlt sich an wie ein absolutes Heimspiel hier. Das ist genau das, was es hier so besonders macht. Dass sich so viele Menschen, die mir wichtig sind, die Zeit nehmen, den Aufwand betreiben, herkommen und mich unterstützen. Das ist echt surreal."