Allzu gern stellen diese Medien Djoković als "ihren" serbischen Helden dar. Die Unterstützung des kroatischen Nationalteams gilt dabei als Makel, ähnlich wie die Verpflichtung von Ivanišević.

Der frühere serbische NBA-Spieler Darko Milićić hatte seinen Landsmann für die Zusammenarbeit mit dem Kroaten heftig kritisiert. Das sei eine "Beleidigung der Fans", zitierte ihn das Boulevardblatt Informer. Djoković stelle damit seine "Liebe für Kroaten" zur Schau, er solle aber an seine serbischen Anhänger denken "die während des Krieges missbraucht und vertrieben wurden oder ihre Liebsten verloren".

Als Goran Ivanišević in den Neunzigern, während und nach den Balkankriegen seine beste Zeit hatte, wurde er von der kroatischen Politik instrumentalisiert, mit nationalistischen Symbolen abgebildet. "Er hat brav mitgemacht", sagt Džihić. "So was brauchte man damals."