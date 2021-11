Tennis-Star Djokovic vor Daviscup: "Natürlich sind wir traurig"

Macht es dieses Format leichter für Underdogs wie Österreich, bei dem es nur zwei Singles und ein Doppel gibt?

Könnte sein, dass es Ländern hilft, die nicht zwei große Spieler haben. Aber am Platz ist alles möglich. Vom Ranking her ist ein Spieler wie ich natürlich der Favorit. Ich habe vielleicht mehr Erfahrung und eine höhere Qualität, wenn man die ganze Saison betrachtet. Aber in dieser Situation spielt das nicht so eine große Rolle. Man kann rausgehen und unter Umständen das beste Tennis seines Lebens spielen. Auch Spieler auf Rang 100 oder 150 können das. Ich habe großen Respekt vor jedem Spieler. Das Format könnte dem Außenseiter da schon entgegenkommen. Es reicht, wenn wir ein Einzel verlieren und es dann auf das Doppel ankommt. Da hat Österreich ja schon seit Jahren immer wieder gute Spieler gehabt.