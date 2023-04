Nicht im Hauptfeld: Thiem droht die French Open zu verpassen

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat es nicht direkt in das Hauptfeld der French Open geschafft. In der am Dienstag erscheinenden Entry List hat der 29-Jährige als aktueller Weltranglisten-101. den Sprung ins Grand-Slam-Feld um drei Positionen verpasst. Das auch vor allem deswegen, da sieben Spieler per Protected Ranking dabei sind.