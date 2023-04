Tennis-Star Dominic Thiem: "Das war mein größter Fehler"

Für Thiem ist es nach 2015 und 2016 erst das dritte Antreten in München. Vor sieben Jahren hatte er sich erst im Endspiel Philipp Kohlschreiber beugen müssen. Thiem hatte zuletzt in Estoril mit dem Viertelfinaleinzug sowie in Monte Carlo mit dem Erstrundensieg über Richard Gasquet (FRA) Aufwärtstendenz bewiesen.

Im Vorfeld des Turniers sprach er mit der Bild-Zeitung über seinen neuen Trainer und die schweren letzten Monate. Zuletzt machte der Niederösterreicher ja unter anderem Schlagzeilen, weil er sich von Trainer Nicolas Massu trennte. Laut Thiem ging das von beiden Seiten aus: "Es braucht mal eine Abwechslung und frischen Wind und so probiere ich was Neues. Das ist nach vier Jahren, die ja mit meinem Sieg bei den US Open 2020 unglaublich erfolgreich waren, auch ganz normal, dass man einen neuen Input braucht."