Niederlage in zwei Sätzen: Thiem gegen Jungstar Rune chancenlos

Für Dominic Thiem war beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo in Runde zwei Endstation. Der 29-jährige Niederösterreicher musste sich im Duell der Generationen dem 19-jährigen Dänen Holger Runde glatt mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Rune liegt in der Weltrangliste auf Rang neun und somit 97 Plätze vor Thiem, im Fürstentum ist der Däne auf Position sechs gesetzt. Thiem, der zum Auftakt den Franzosen Richard Gasquet noch glatt geschlagen hatte, war diesmal klar unterlegen. Daran konnte auch sein neuer Trainer Benjamin Ebrahimzadeh nichts ändern.