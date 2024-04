Nächste Pleite: Thiem sieht wieder gegen einen Routinier alt aus

Am Donnerstag hatte Dominic Thiem im Achtelfinale des Turniers in Estoril im bald 38-jährigen Franzosen Richard Gasquet seinen Altmeister gefunden. 48 Stunden später sah der Österreicher erneut gegen einen Routinier alt aus.

Im Qualifikationsbewerb für das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo unterlag Thiem dem Spanier Roberto Bautista Agut , der in einer Woche 36 wird.

Der Kitzbühel-Sieger von 2022 nahm Thiem den Aufschlag zum 3:2 ab, machte später noch ein weiteres Break und gewann verdient mit 6:1, 6:2. Roberto Bautista Agut bleibt damit ein Angstgegner des Österreichers: Im direkten Duell liegt Thiem seit Samstag mit 2:5 zurück. Der 30-Jährige wird durch die Pleite in der Qualifikation in der Weltrangliste auf Rang 100 abrutschen.

Im Gegensatz zu Dominic Thiem darf Österreichs Nummer 1 in Monte Carlo im Hauptbewerb mitwirken. Sebastian Ofner bekommt es in seinem Auftaktmatch mit dem Briten Daniel Evans zu tun, der in der Weltrangliste an 42. Stelle liegt.