Nach French-Open-Pleite: Thiem kehrt in Mallorca auf Tour zurück

Nun ist aber klar, der aktuelle Weltranglistenvierte wird Ende Juni sein nächstes Turnier bestreiten, von 20. bis 26. findet in Mallorca das Rasenturnier statt. Wie die Kronen Zeitung berichtet, hat Thiem das Event kurzfristig eingeschoben. "Ich brauche Matches", wird Thiem in der Krone zitiert. Das Turnier wird gleichzeitig die letzte Generalprobe vor dem am 28. Juni startenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon sein.

"Er spielt nicht schlecht", meint Vater Wolfgang Thiem in der Krone, man sehe aber, dass "wir alle Schläge verfeinern müssen." In den nächsten Wochen liegt also der Fokus des Teams genau darauf. Thiem-Coach Nicolas Massu wird vorerst nicht mit dabei sein, er weilt im Moment in Chile, reist dann erst für das Turnier in Mallorca nach Europa.