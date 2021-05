Dominic Thiem - ein Strahlemann im Formtief

Der ersehnte Major-Titel

Mit dem US-Open-Triumph im Vorjahr hat Thiem ein Lebensziel erreicht. „Er hat extrem hart dafür gearbeitet“, sagt Mitterer. „Bei Thiem ist es kein einmaliges Phänomen, dass man dann in ein Loch fällt.“ Freilich wären Roger Federer oder Novak Djokovic Ausnahmen. Doch auch einen der Superstars erwischte es. „Als Djokovic 2016 endlich in Paris gewann, ist er danach in ein Loch und im Ranking nach und nach weit zurückgefallen“, erinnert sich Ex-Profi Alexander Antonitsch. Mitterer kennt dieses Phänomen von anderen Tennisspielern, wenngleich auf anderem Niveau. „Wenn ein Spieler das Ziel Top 100 erreicht hat und dies genießt, merkt er, dass er noch mehr arbeiten muss, um in die Top 75 zu kommen.“