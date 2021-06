Auch Rodionov verlässt die Thiem-Akademie: "Suche neue Reize"

Nach Dennis Novak verlässt nun auch Jurij Rodionov die Akademie von Wolfgang Thiem in Traiskirchen. Diese Entscheidung wurde "nach einem guten Gespräch" getroffen. Der 22-Jährige läuft, wie alle anderen Österreicher in diesem Jahr, seiner Form hinterher. Seit seinem Finaleinzug bei einem Challenger in Kasachstan im Februar lief nicht mehr viel zusammen.