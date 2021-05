Dasselbe Schicksal ereilte auch Sebastian Ofner, der damit für den TC Kern am Samstag aufschlagen kann. Damit ist Österreich in Paris im Einzelbewerb der Herren nur durch Dominic Thiem vertreten, der sich ja auch nicht zwingend in Hochform präsentiert. Sein Erstrundengegner ist der Spanier Pablo Andujar, der in Genf jüngst Roger Federer schlug. Gut: Thiem kann erst im Finale auf Novak Djokovic oder Rafael Nadal treffen.

Grabher darf noch hoffen

Dafür dürfen die Damen noch auf eine Starterin hoffen, Julia Grabher fehlt noch ein Sieg für ihre Premiere im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers. Die 24-jährige Vorarlbergerin ist in der besten Form ihrer Karriere, seit sie auf die Trainer-Marke Günter Bresnik setzt, geht es aufwärts. „Sie hat gute Anlagen zumindest für einen Platz in den Top 100“, sagt Bresnik über die derzeitige Nummer 194. Lob kommt auch von Fed-Cup-Kapitänin Marion Maruska. „Sie verfügt über eine gute Beinarbeit und eine starke Vorhand. Nur wenige spielen sie mit so viel Drall.“

Bleibt zu hoffen, dass Dornbirn-Spielerin Grabher aus guten Gründen für die Bundesliga absagen kann. Dort konnte man mit Henn einen neuen Titelsponsor präsentieren. Geschäftsführer ist der Vorarlberger Martin Ohneberg, der die Funktion des Vizepräsidenten des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV) bekleidet. „Wir wollen die ohnehin starke Bundesliga noch mehr aufwerten.“