Altstar Federer versucht sich an Tennis-Trick und scheitert kläglich

Die Schweizer Tennis-Legende legte also los, aber bereits der dritte Schlag traf nicht wie geplant den Zaun hinter Monfils, sondern den Franzosen selbst. Und das noch an einer äußerst schmerzhaften Stelle. Während sich Spaßvogel Monfils leicht krümmt, brechen Federer und Svitolina in Gelächter aus. "Versucht das nicht zu Hause", sagt die Ukrainerin Richtung Kamera. "Dieser Versuch zählt nicht", meint Federer.

Wenig später entschuldigt er sich dann auch auf Twitter für seinen Volltreffer. Er sei aus dem Rhytmus, so seine Nachricht an Monfils. "Wir versuchen das in ein paar Wochen noch einmal."