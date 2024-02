Das ist der neue Trainer von Tennis-Star Dominic Thiem

Und ganz so leer ist die Visitenkarte von Mate Delic als Coach auch nicht: Der gleichaltrige Kroate, der einst im Leistungszentrum von Günter Bresnik arbeitete, wo auch Trainer Wolfgang Thiem sein Handwerk erlernte, war mitverantwortlich für das Comeback von Borna Coric , der den Österreichern im Vorjahr im Davis Cup keine Chance ließ (auch Thiem nicht).

Thiem und Delic, der als Profi auf Platz 150 kam, haben in früheren Jahren etwa auf Teneriffa gemeinsam trainiert, wo unter vielen auch Andrej Rublew mit von der Partie dabei war. Und als Gegner standen sie sich in Juniorenzeiten gegenüber. Zum Beispiel bei den French Open 2011, als Thiem im Halbfinale in drei Sätzen gewann und erst im Endspiel scheiterte.

Thiem spielt diese Woche eine Exhibition in Oslo, nach einer Pause greift er im März auf der Challenger-Tour an.