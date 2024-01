Dominic Thiem trennte sich vor dem Davis Cup von seinem Trainer

"Es war eine Achterbahnfahrt, leider mit einem schlechten Ende", sagt der 30-Jährige über seine knappe Niederlage gegen Auger Aliassime in Melbourne. "Es war ein gutes Match, aber mir fehlt noch die Konstanz." Thiem bleibt optimistisch: "Es wird dann ein gutes Jahr gewesen sein, wenn ich das Jahr in den Top 50 abschließen kann."

Thiem wird nun wieder zuhause bei Vater Wolfgang trainieren. "Mir fehlt das letzte Etwas. Das will ich mir daheim holen." Vom Deutschen Ben Ebrahimzadeh hat er sich getrennt. Ein neuer Coach wird noch gesucht.

Olympia als Motivation für den Davis Cup

Wie Thiem reist auch Ofner zum Davis Cup nach Limerick. "Es passt mir eigentlich nicht in den Plan, aber ich brauche noch einen Einsatz für Olympia, das gebe ich zu. Wenn ich schon einmal die Chance habe",, sagt der Steirer, der nach seinem Einsatz in Limerick, wo auf Hartplatz aufgeschlagen wird, auf Sand in Südamerika spielt. Von Dublin fliegt der 27-Jährige direkt nach Cordoba.