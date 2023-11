Tennis-Ass Thiem im Rückspiegel: "Schlussendlich war es viel zu wenig"

Natürlich sei die Niederlage bitter. „Aber ich habe das, was ich mir (bei den jüngsten Turnieren) in Antwerpen oder Wien vorgenommen habe, jetzt jede Woche voll da zu sein, gut erreicht.“ Das Ziel für das kommende Jahr sei klar: „Da will ich so die ganze Saison durchziehen, wie ich ab Kitzbühel gespielt habe. Dann wird es im Ranking auch hoffentlich nach oben gehen.“

Kitzbühel war das Highlight

Den Finaleinzug beim Heimturnier Anfang August in Kitzbühel bezeichnete Thiem als sein persönliches Saison-Highlight. „Es waren ein paar gute Turniere dabei, ein paar gute Matches - aber schlussendlich viel zu wenig“, sagte der frühere US-Open-Sieger über sein Tennis-Jahr. „Der Jahresanfang bis circa Wimbledon war zum Vergessen. Da habe ich viel zu selten meine Leistung gebracht, das war richtig schlecht“, meinte der 30-Jährige. Dann sei es immer besser geworden. „Jetzt schaue ich, dass ich eine gute Vorbereitung spiele, um dann voll da zu sein vom ersten Turnier an.“