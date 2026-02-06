Siegesserie von Tagger geht weiter: Österreichs Jungstar zeigt in Indien auf

Lilli Tagger setzt ihren Erfolgslauf auch beim Challenger im indischen Mumbai fort. Die Osttirolerin, die am 17. Februar 18 wird, die an Position zwei gesetzte Lettin Darja Semenistaja nach Satzrückstand und bei Temperaturen um die 30 Grad mit 4:6, 6:4, 6:2 . Im Semifinale trifft die junge Österreicherin am Samstag auf die Siegerin des Duells Mei Yamaguchi (JPN/278) gegen Fangran Tian (CHN/325).

Es war bereits der achte Sieg in Folge für den Schützling der ehemaligen French-Open-Siegerin Francesca Schiavone. Im Ranking wird Tagger am Montag zumindest auf einen Rang um 120 zu finden sein. Sollte sie das Turnier in Indien gewinnen, würde sie sogar bereits nahe der Top 100 landen.