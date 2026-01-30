Und es geht weiter aufwärts: Tagger im nächsten Endspiel

Die 17-Jährige kam im Halbfinale bei einer 6:3,3:0-Führung durch Aufgabe der topgesetzten Mexikanerin Renata Zarazua weiter. Die als Nummer drei gesetzte Tagger ist in Fudschaira ohne Satzverlust, sie wird im Ranking rund um Rang 130 so hoch wie noch nie stehen. Um den Titel geht es gegen die siebentgereihte Britin Harriet Dart.