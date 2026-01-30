Tennis

Und es geht weiter aufwärts: Tagger im nächsten Endspiel

Tagger gewinnt weiter: Finale in den Arabischen Emiraten
Die erst 17-Jährige steht bei einem gut dotierten Tennis-Challenger der Frauen in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Finale und wandert Richtung Top 100.
30.01.26, 11:44

Die Osttirolerin Lilli Tagger steht bei einem gut dotierten WTA-Challenger  in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Finale

Aufsteigerin Tagger: Keine Österreicherin wurde öfter gesucht

Die 17-Jährige kam im Halbfinale bei einer 6:3,3:0-Führung durch Aufgabe der topgesetzten Mexikanerin Renata Zarazua weiter. Die als Nummer drei gesetzte Tagger ist in Fudschaira ohne Satzverlust, sie wird im Ranking rund um Rang 130 so hoch wie noch nie stehen. Um den Titel geht es gegen die siebentgereihte Britin Harriet Dart.

