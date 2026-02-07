Neunter Sieg in Folge: Lilli Tagger ist nicht zu bremsen

Die 17-jährige Lilli Tagger steht beim WTA125-Tennisturnier in Mumbai bereits im Finale. Die Osttirolerin besiegte in Indien die Chinesin Tian Fangran 6:2,7:6(3). Im Endspiel trifft sie auf die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew.

Tagger könnte nach dem Challenger-Sieg in Fudschaira (VAE) vor einer Woche den zweiten Titel en suite feiern, zudem hält sie mittlerweile bei neun Siegen in Folge. In jedem Fall klettert sie weiter in Richtung Top 100. Nach dem Finaleinzug liegt sie im Liveranking auf Platz 113.