Neunter Sieg in Folge: Lilli Tagger ist nicht zu bremsen

Nächstes Endspiel für Lilli Tagger
Die 17-jährige Lilli Tagger spielt um den zweiten Challengertitel innerhalb von zwei Wochen. Die Top 100 sind so nah.
07.02.26, 15:46

Die 17-jährige Lilli Tagger steht beim WTA125-Tennisturnier in Mumbai bereits im Finale. Die Osttirolerin besiegte in Indien die Chinesin Tian Fangran 6:2,7:6(3). Im Endspiel trifft sie auf die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew.

 Tagger könnte nach dem Challenger-Sieg in Fudschaira (VAE) vor einer Woche den zweiten Titel en suite feiern, zudem hält sie mittlerweile bei neun Siegen in Folge. In jedem Fall klettert sie weiter in Richtung Top 100. Nach dem Finaleinzug liegt sie im Liveranking auf Platz 113.

Lilli Tagger feiert ihren bislang größten Titel
Siegesserie von Tagger geht weiter: Österreichs Jungstar zeigt in Indien auf

Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier den Titel, würde sie bis auf Platz 109 vorstoßen. Für den Einzug ins Endspiel erhält sie 8.400 US-Dollar (rund 7.100 Euro) sowie 81 WTA-Zähler, der Titel bringt 125 Punkte und 15.500 Dollar.

