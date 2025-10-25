Sinner ist der erste Finalist in der Wiener Stadthalle

Jannik Sinner steht erwartungsgemäß im Finale der Erste Bank Open. Der Weltranglistenzweite aus Italien besiegte den Australier Alex de Minaur 6:3, 6:4 und darf auf seinen Gegner warten, der ab 17.30 Uhr zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und Lorenzo Musetti ermittelt wird.

Erstes Break gegen Sinner

Sinner kassierte im zweiten Satz sein erstes Break in diesem Turnier, ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und schlug beinhart zurück. "Einen Top-10-Spieler in zwei Sätzen zu besiegen ist nicht so schlecht", sagte der 24-Jährige. Er gab auch zu: "Ein wenig müde fühle ich mich schon. Ich spüre meinen Körper."