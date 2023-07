Im Achtelfinale von Umag wartet auf Dominic Thiem ein Kaliber

Dominic Thiem gewann am Montagabend seine Auftaktpartie beim ATP250-Turnier in Umag gegen den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis 6:4, 7:5. Im Achtelfinale des Sandplatzevents in Kroatien trifft der Niederösterreicher auf den topgesetzten Tschechen Jiri Lehecka. Gegen die 21-jährige Nummer 33 der Weltrangliste hat er noch nie gespielt.