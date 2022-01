Historisches Finale: Urgewalt Nadal gegen Spielverderber Medwedew

Medwedew will auch in Melbourne den Spielverderber geben. Im vergangenen September hatte er bei den US Open in New York Djokovic an dessen 21. Grand-Slam-Triumph gehindert, selbiges hat er nun mit Nadal vor. Das Publikum wird er beim Endspiel nicht in seinem Rücken wissen, zumal er es sich im Laufe des Turniers immer wieder mit ihm verscherzt hat.